Путин готов направить в Минск делегацию на переговоры с Украиной – Кремль

Кремль готов отправить на переговоры с украинской стороной свою делегацию. Встреча может пройти в Минске, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", - сказал Песков.

"В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией", - добавил представитель Кремля.

Отметим, что ранее Владимир Зеленский сообщал, что несколько раз запрашивал у Москвы прямой разговор с российским коллегой, но ему ответили отказом.