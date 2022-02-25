25 Февраля 2022
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Политика В России
Владимир Зеленский (2022) | Фото: t.me/V_Zelenskiy_official / пресс-служба президента Украины

Путин готов направить в Минск делегацию на переговоры с Украиной – Кремль

Кремль готов отправить на переговоры с украинской стороной свою делегацию. Встреча может пройти в Минске, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", - сказал Песков.

"В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией", - добавил представитель Кремля.

Отметим, что ранее Владимир Зеленский сообщал, что несколько раз запрашивал у Москвы прямой разговор с российским коллегой, но ему ответили отказом.

Теги: владимир путин, переговоры, владимир зеленский, дмитрий песков, минск



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