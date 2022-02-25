25 Февраля 2022
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храм Архангела Михаила (2022) | Фото: Накануне.RU

Протоиерей Андрей Ткачев поддержал военную операцию на Украине

Известный среди православных верующих протоиерей Андрей Ткачев поддержал военную операцию России по демилитаризации и денацификации Украины.

Он вспомнил, как украинские нацисты радовались "жареным колорадам", издевались над населением Донбасса и Украины, захватывали храмы УПЦ, избивали священников. И так не могло быть до бесконечности.

Священник также посоветовал не считать себя русскими тех, кому сейчас "стыдно" за свое происхождение.

"Если бы человеколюбие говорило в вас, мы слышали бы ваш голос уже очень давно по поводу известных событий... Россия не развязывает, а предотвращает большую войну на континенте", - написал иерей.

Вчера патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил со специальным обращением. Он призвал все стороны конфликта сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей. И верит, что историческая общность поможет преодолеть возникшие разделения и противоречия.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда уклонился от ответа на вопрос, повлияет ли признание ДНР и ЛНР на изменение территориально-административного деления Московского патриархата. К слову, территория Крыма до сих пор находится в составе УПЦ.

При этом митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий выступил против военной операции. Эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов считает, что Онуфрия нацисты взяли в заложники.

Теги: РПЦ, украина



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