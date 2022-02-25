Ряд представителей КПРФ и "Левого фронта" выступили против военной операции России на Украине

Несмотря на то, что руководство КПРФ заявило о выработке единой позиции по отношению к военной операции России на Украине, ряд представителей партии не согласились с одобрением ввода ВС РФ на территорию соседней страны.

Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин написал в своем Telegram-канале о резолюции нескольких представителей левых сил: "Минувшим вечером в Москве представители левых сил – от КПРФ до "Левого фронта" – приняли резолюцию с требованием прекратить агрессию руководства России против Украины и осудили войну. При этом они подчеркнули, что это позиция их, а не их партий и движений".

Сам Ступин в разговоре с журналистами назвал войну с Украиной "захватнической и проводимой в интересах олигархата, а не трудящихся".

Среди подписантов резолюции - экс-кандидат в ГД от КПРФ Михаил Лобанов, Никита Новичков из "Союза марксистов", Никита Аркин из ЛевСД, Кирилл Медведев из РСД, Алексей Сахнин из "Левого фронта" и другие.

О том, что выработка единой официальной позиции по "операции" КПРФ далась непросто, свидетельствует и высказывание в Telegram-канале депутата Госдумы Сергея Обухова. "Под председательством Г.Зюганова в Президиуме ЦК КПРФ состоялось обсуждение развития событий в ходе "украинского кризиса". Состоялась активная и, порой, острая и эмоциональная дискуссия. <…> Одна из оценок: КПРФ понимает решение о военной операции РФ на Украине".

Позднее Обухов написал, что ЦК КПРФ выработал позицию партии: "Суть этой позиции - народ Украины не должен быть жертвой мирового капитала и олигархических кланов! <… > Коммунисты заявляют, что многолетняя власть нацистов на Украиной должна быть ликвидирована. Фашисты терроризируют украинский народ и навязывают властям агрессивный политический курс".

Сам Зюганов в риторике вообще не отличается от российских властей: "Итак, очень сложное решение о спецоперации российских войск на Украине принято. Я хочу напрямую обратиться к народу Украины, в том числе к своим землякам и сослуживцам: давайте выгоним ту бандеровскую свору, что засела в Киеве! Эта свора уродует вашу жизнь, не дает нам дружить и вместе развиваться. Она пытается приватизировать, захапать и уничтожить даже богатейшие черноземы Украины".