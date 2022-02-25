В Магнитогорске осудили мужчину, который набрал кредитов на 4 млн рублей и сбежал

В Магнитогорске местного жителя приговорили к 5 годам лишения свободы условно за хищение у банков около 4 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В октябре 2018 года мужчина в один день получил кредиты в пять банках на общую сумму около 4 млн рублей, заведомо зная, что не сможет исполнять взятые на себя обязательства. Ежемесячный платеж по кредитам составлял 100 тыс. рублей, что намного превышало его ежемесячный доход.

Получив деньги, мужчина уволился и развелся, продал имущество и уехал из Челябинской области.