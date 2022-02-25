Минобороны РФ сообщило о блокировке Киева с запада

25 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Украина
Вертолеты над Гостомелем Украины (24.02.22) (2022) | Фото: t.me/Novoeizdanie / telegram-канал &quot;Новое Издание&quot;

Минобороны РФ сообщило о блокировке Киева с запада

В Минобороны РФ сообщили, что основные силы ВДВ соединились с подразделениями десанта на военном аэродроме Гостомель, заблокировав Киев с запада.

В операции были задействованы более 200 российских вертолетов.

Отмечается, что успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы.

При проведении операции по захвату аэродрома Гостомель потерь среди ВС РФ нет. Со стороны противника были уничтожены больше 200 националистов из состава специальных подразделений Украины.

В Минобороны добавили, что подразделения ВС РФ продолжают выполнять задачи в районе Киева и других городов. Подчеркивается, что российские военные не будут наносить никаких ударов по жилым кварталам Киева.

Также министерство обратилось к мирным жителям Украины: "Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит". По данным разведки, на площади Шевченко в Киеве развернуты установки РПЗО "Град" вооруженных сил Украины для нанесения удара в район аэродрома Гостомель.

Кроме того, сообщается, что группировка войск ДНР продвинулась на 11 км вглубь обороны националистических батальонов в направлении Волновахи.

Теги: минобороны рф, гостомель, киев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4591

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети