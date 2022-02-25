Минобороны РФ сообщило о блокировке Киева с запада

В Минобороны РФ сообщили, что основные силы ВДВ соединились с подразделениями десанта на военном аэродроме Гостомель, заблокировав Киев с запада.

В операции были задействованы более 200 российских вертолетов.

Отмечается, что успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы.

При проведении операции по захвату аэродрома Гостомель потерь среди ВС РФ нет. Со стороны противника были уничтожены больше 200 националистов из состава специальных подразделений Украины.

В Минобороны добавили, что подразделения ВС РФ продолжают выполнять задачи в районе Киева и других городов. Подчеркивается, что российские военные не будут наносить никаких ударов по жилым кварталам Киева.

Также министерство обратилось к мирным жителям Украины: "Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит". По данным разведки, на площади Шевченко в Киеве развернуты установки РПЗО "Град" вооруженных сил Украины для нанесения удара в район аэродрома Гостомель.

Кроме того, сообщается, что группировка войск ДНР продвинулась на 11 км вглубь обороны националистических батальонов в направлении Волновахи.