"Спартак" узнал соперника по 1/8 финала Лиги Европы

Московский "Спартак" узнал соперника по 1/8 финала Лиги Европы UEFA.

Российский клуб встретится с немецким "Лейпцигом". Игры пройдут 10 и 17 марта.

Отметим, что главным тренером клуба из Германии является Доменико Тедеско, возглавлявший "Спартак" с октября 2019 года по май 2021-го.

"Красно-белые" проведут домашнюю встречу на нейтральном стадионе по решению UEFA. Это связано с военной операцией России на Украине.

"Спартак" − последний российский клуб, участвующий в текущем еврокубковом сезоне.