Зеленский записал новый видеоролик с просьбой к Путину начать переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал новое видеообращение в соцсетях. Он упрекнул Европу в нежелании воевать за Украину, которая якобы защищает Европу.

"Если вы в Европе имеете боевой опыт и не хотите смотреть на нерешительность политиков, вы можете уже прибыть в наше государство и вместе с нами защищать Европу", - сказал Зеленский.

Также он призвал президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Днем появились сообщения, что Зеленский то ли укрылся в бункере, то ли улетел самолетом. Он не вышел на связь с премьер-министром Италии в условленное время. Но позже написал в соцсетях, что идет война, и он был занят ею. Немецкое правительство заявило, что Зеленский все еще в Киеве.

Популярный политический телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на источник в офисе Зеленского пишет, что условием переговоров со стороны России является полная капитуляция киевского режима. Это по существу подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров, который сказал, что сначала украинские войска должны сложить оружие. Он также считает, что Зеленский врет, когда говорит о готовности обсуждать нейтральный статус Украины.