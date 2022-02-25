Телевидение Китая: Путин заявил Си Цзиньпину о готовности к переговорам с Украиной

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Китай поддерживает урегулирование проблемы между Россией и Украиной путем переговоров", - отметил председатель КНР.

Ранее сегодня Зеленский признал, что "Украина осталась наедине" и воевать вместе с ней против России никто не хочет. По его словам, Киев все поддерживают, но принимать в НАТО не хотят. Зеленский заявил, что готов обсуждать с Россией нейтральный статус страны.

В Кремле заявили, что проанализируют заявление президента Украины, посчитав его "скорее движением в сторону позитива".

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров гораздо более категорично отзывался о перспективах переговоров с Зеленским. "Зеленский врет, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус Украины", - заявил Лавров.