В Югре продлены ограничения по коронавирусу до конца марта

В Югре продлили "ковидные" ограничения до конца марта, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из постановления Натальи Комаровой, опубликованного на сайте властей региона, до 31 марта включительно продлена приостановка работы детских игровых комнат и развлекательных центров для детей, развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна. Детям до 14 лет по-прежнему нельзя посещать ТРЦ без взрослых.

Также продлено ограничение на регистрацию актов гражданского состояния по предварительной записи, в ЗАГСе могут находиться не более восьми человек, включая сотрудника. Муниципальным властям рекомендовано отменить выездные свадьбы.

При этом отменен запрет на допуск к работе сотрудников, возвращающихся из командировок или отпусков, без результатов ПЦР-теста, а также ограничение на строительные, ремонтные и другие работы, нарушающие тишину в рабочие дни (и субботу) с 19.00 часов до 15.00 часов следующего дня.