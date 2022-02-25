На Первом канале объяснили исчезновение из сетки программы "Вечерний Ургант"

На Первом канале объяснили, почему из сетки вещания на сегодня пропало шоу "Вечерний Ургант". Вместо него стоит политическое шоу "Большая игра".

"Текущая переверстка связана с важными общественнно-политическими событиями. Иван Ургант, безусловно, продолжает работу на канале", - цитирует РБК представителя канала.

Стоит отметить, что в сетке, несмотря на "важные общественно-политические события", оставлены такие развлекательные программы как "Голос. Дети", "Давай поженимся" и "Модный приговор".

Накануне Иван Ургант и соавтор передачи Александр Гудков в своих соцсетях высказывались против военной операции России на Украине.