В Челябинск до сентября поставят 30 новых трамваев

Усть-Катавский вагоностроительный вагон поставит в Челябинск 30 низкопольных трамваев. Вагоны доставят в город до сентября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального миндортранса

Напомним, аукцион был объявлен в феврале. Начальная цена закупки – 1 млрд 796,3 млн рублей. На торги поступила только одна заявка. Определение поставщика было признано несостоявшимся. Контракт будет заключен по начальной цене.

В этом году для Челябинска закупается совершенно новая модель трамвая, отличная от прошлогодней. Это будет полностью низкопольный вагон. Также повышены требования к технической начинке и визуальной составляющей вагона, и разработан новый дизайн вагона.