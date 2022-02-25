Кадыров посоветовал Зеленскому извиниться перед Путиным

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров потребовал от президента Украина Владимира Зеленского извиниться перед его российским коллегой Владимиром Путиным.

"Пользуясь случаем, хочу дать совет пока еще действующему президенту Зеленскому… пока он не стал экс-президентом Украины… Позвонить нашему главнокомандующему, президенту Владимиру Владимировичу и извиниться", - заявил Кадыров, выступая перед военными.

Ранее в сети появилось видео с сотнями силовиков, собранных на площади у мечети в центре Грозного. По данным Telegram-канала Baza, на этих кадрах могут быть служащие чеченской Росгвардии, которые готовятся к отправке в командировку. Официальной информации по этому поводу от властей республики или Минобороны России нет.