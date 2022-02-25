ЦБ отметит 300-летие Екатеринбурга выпуском памятной монеты достоинством в 3 рубля

Центробанк России принял решение выпустить памятную монету в честь 300-летия Екатеринбурга. Она будет изготовлена из серебра и иметь достоинство 3 руб. Стало известно, какое здание изобразят на реверсе монеты. Об этом в своём Instagram заявил мэр столицы Урала Алексей Орлов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Неделю назад на портале екатеринбург.рф мы запустили голосование, какое здание следует изобразить на оборотной стороне (реверсе) этой монеты в качестве символа Екатеринбурга. Горожанам были предложены три варианта: здание администрации города, дом Севастьянова, водонапорная башня на Плотинке. Сегодня голосование завершилось. Результаты следующие: здание администрации – 52%, дом Севастьянова – 32%, водонапорная башня – 16%. Что, конечно, было вполне предсказуемо. Ратуша давно является общепризнанным памятником архитектуры, на который екатеринбуржцы любят и посмотреть, и гостям показывают с гордостью", - написал Орлов.

Напомним, 18 ноября 2021 г. ЦБ РФ выпустил памятные монеты из новой серии "Города трудовой доблести", в том числе посвящённые Екатеринбургу. Десятирублевая монета из стали с латунным гальваническим покрытием отчеканена тиражом в 1 млн штук. На ней изображен фрагмент известного памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу. Как отметили в управлении, эта памятная монета, как и все выпускаемые Банком России, является законным средством наличного платежа на территории нашей страны. Она обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений. Сейчас новые деньги уже поступили в Екатеринбург. Сколько всего их пришло в столицу Урала, в банке не уточнили.