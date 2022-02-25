Песков заявил, что у россиян нет прав на несогласованные протесты

В Кремле заявили, что задержанные на несогласованных протестах против военной операции на Украине не имели право в них участвовать.

"Эти граждане не имеют права по закону, не выполняя соответствующих процедур, устраивать акции для того, чтобы обозначить свою точку зрения», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он добавил, что "президент слышит мнения всех и понимает пропорции тех, у кого иная точка зрения, и тех, кто с пониманием относится к таким вынужденным операциям". Об этом сообщает "Интерфакс".

Антивоенные акции прошли вечером 24 февраля в нескольких крупных городах, они сопровождались задержаниями. В Екатеринбурге были задержаны 39 человек. При этом прокуратура Москвы выпустила предостережение "о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях".