25 Февраля 2022
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Общество В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков заявил, что у россиян нет прав на несогласованные протесты

В Кремле заявили, что задержанные на несогласованных протестах против военной операции на Украине не имели право в них участвовать.

"Эти граждане не имеют права по закону, не выполняя соответствующих процедур, устраивать акции для того, чтобы обозначить свою точку зрения», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он добавил, что "президент слышит мнения всех и понимает пропорции тех, у кого иная точка зрения, и тех, кто с пониманием относится к таким вынужденным операциям". Об этом сообщает "Интерфакс".

Антивоенные акции прошли вечером 24 февраля в нескольких крупных городах, они сопровождались задержаниями. В Екатеринбурге были задержаны 39 человек. При этом прокуратура Москвы выпустила предостережение "о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях".

Теги: песков, акции протеста, россияне



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