25 Февраля 2022
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Политика Украина
Владимир Зеленский (2022) | Фото: t.me/V_Zelenskiy_official / пресс-служба президента Украины

CNN: Зеленский вывезен в бункер из-за приближения российских войск к Киеву

Американский телеканал CNN сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский был вывезен в бункер из-за приближения российских войск к Киеву.

Официального подтверждения этой версии нет. Лишь некоторые обстоятельства косвенно указывают на то, что глава государства сейчас может быть недоступен для связи с внешним миром. Так, премьер-министр Италии сообщил, что Зеленский не вышел на связь в условленное для созвона время.

Между тем, РИА Новости сообщает, что из киевского аэропорта Жуляны, якобы, был зафиксирован вылет самолета, хотя небо над страной для гражданских бортов сейчас закрыто. Отметим, что эта информация тоже никем не подтверждена.

Теги: владимир зеленский, бункер, киев



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