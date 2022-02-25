25 Февраля 2022
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Владимир Зеленский в сериале &quot;Слуга народа&quot; (2019) | Фото: okko.tv

Депутат Рады обвинил Запад и Зеленского в вынужденной военной операции России

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива обвинил Запад в военной операции России по демилитаризации Украины. На радио "Вести ФМ" он назвал ситуацию логической.

"Все, что сегодня происходит, – это заслуга Запада, который вынудил Россию к прямым действиям по защите мира, по защите прав человека, по защите русскоговорящих людей. Тех русскоговорящих людей, которые считают русских людей братским народом, тех русскоговорящих людей, которые 8 лет жили в геноциде, о них вытирали ноги, их сажали, их убивали на улицах. Зеленский на Украине с помощью американских кураторов выстроил диктаторский режим, который вел прямой геноцид украинского народа", - сказал Кива.

Зеленский постоянно врал, не собираясь выполнять своих обещаний, добавил депутат. Ему больно говорить о том, что на Украине рвутся бомбы, "но они рвутся в Донбассе с 2014 года, а Украина большей частью жила своей жизнью".

"Режим Зеленского пал, этого диктатора и заигравшегося клоуна, который привел свою страну к войне, и на нем лежим вся ответственность", - подчеркнул Кива.

В своем телеграм-канале он написал: "Будь ты проклят, Зеленский". И призвал его уйти в отставку.

Вчера группа депутатов Рады обратилась к Зеленскому, призвав его незамедлительно начать переговоры с Россией. Зеленский тоже заявил, что готов это обсуждать, но министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что "Зеленский врет, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус Украины".

Теги: украина, владимир зеленский



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