25 Февраля 2022
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ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

Выпускникам ЕГТИ предложили служить в ФСБ

Выпускников Екатеринбургского театрального института (ЕГТИ) приглашают служить в органах госбезопасности, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Пограничное управление ФСБ России по республике Карелия проводит отбор граждан из числа студентов, окончивших (оканчивающих) образовательную организацию в 2021 (2022) г. для поступления на службу в органы безопасности Российской Федерации без прохождения военной службы по призыву", - говорится в посте, опубликованном в группе ЕГТИ "Вконтакте".

Публикацию прокомментировал выпускник вуза Юрий Тюбин.

"Помнится, в бытность моего обучения в ЕГТИ был такой предмет "Основы социализма". Но, вернувшись после каникул на второй семестр, мы обнаружили, что теперь этот же предмет называется "Основы социологии". Читал один и тот же преподаватель. Было смешно, как быстро все "переобулись". Но в этот раз alma mater превзошла себя", - написал он.

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