Карты пяти банков не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay

Банковские карты ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и "Открытия" из-за "блокирующих" санкций не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay. Об этом сообщает Центробанк.

Отмечается, что стандартный вариант оплаты останется доступен.

24 февраля Вашингтон ввел новые ограничительные меры против почти 80% банковских активов в России из-за военной операции в Донбассе. Под ограничения попадут крупнейшие российские банки - ВТБ и "Сбербанк".

Санкции против Сбербанка обозначены как Correspondent and Payable-Through Account Sanctions, в отличие от санкций против ВТБ, они не названы блокирующими.

"Открытие", Совкомбанк и Новикомбанк попали под блокирующие санкции.

Также под европейские и американские санкции попали Промсвязьбанк, банк «Россия», Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк и Московский кредитный банк.