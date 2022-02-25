"Ты явно заслужил это". Джокович поздравил Медведева со званием первой ракетки мира

Сербский теннисист Новак Джокович поздравил россиянина Даниила Медведева со званием первой ракетки мира.

Отметим, что спортсмены поменяются первыми двумя местами в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который появится 28 февраля.

"Поздравляю Даниила Медведева с лидерством в рейтинге АТР, ты явно заслужил это", – отметил сербский теннисист в своём Instagram.

Джокович провёл на вершине рейтинга рекордную 361 неделю. На падение рейтинга Новака в том числе повлияло и его отсутствие на Australian Open, связанное с отказом полной вакцинации от коронавируса. Даниил же на этом турнире дошёл до финала.

Медведев станет третьим российским теннисистом, возглавившим мировой рейтинг у мужчин. До этого первыми становились Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2000-01). У женщин лидерство в рейтинге WTA занимали Мария Шарапова (2005-07-08) и Динара Сафина (2009).