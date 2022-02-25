"Ты явно заслужил это". Джокович поздравил Медведева со званием первой ракетки мира

25 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт
Даниил Медведев (2021) | Фото: twitter.com/atptour

"Ты явно заслужил это". Джокович поздравил Медведева со званием первой ракетки мира

Сербский теннисист Новак Джокович поздравил россиянина Даниила Медведева со званием первой ракетки мира.

Отметим, что спортсмены поменяются первыми двумя местами в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который появится 28 февраля.

"Поздравляю Даниила Медведева с лидерством в рейтинге АТР, ты явно заслужил это", – отметил сербский теннисист в своём Instagram.

Джокович провёл на вершине рейтинга рекордную 361 неделю. На падение рейтинга Новака в том числе повлияло и его отсутствие на Australian Open, связанное с отказом полной вакцинации от коронавируса. Даниил же на этом турнире дошёл до финала.

Медведев станет третьим российским теннисистом, возглавившим мировой рейтинг у мужчин. До этого первыми становились Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2000-01). У женщин лидерство в рейтинге WTA занимали Мария Шарапова (2005-07-08) и Динара Сафина (2009).

Теги: теннис, Даниил Медведев, Новак Джокович, первая ракетка мира, рейтинг, ATP



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4576

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети