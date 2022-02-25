"Автоваз" может приостановить ряд конвейеров из-за дефицита электроники

В ближайший понедельник (28 февраля) несколько линий сборки на "Автовазе" (Тольятти) могут встать на простой из-за продолжающегося дефицита электронных компонентов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Отметим, что текущий дефицит не связан с вводимыми сейчас в отношении России санкциями (ряд западных стран объявил, что остановит поставку сложной электроники и компонентов).

"Возможны приостановки на некоторых сборочных линиях Тольятти только в понедельник 28 марта, это связано со старой темой электронных компонентов, дефицит которых сохраняется во всем мире (блоки абс, контрольные блоки и т.д.). Во вторник работа сборочных линий возобновится в полном объеме", - говорится в сообщении "Автоваза".

Ранее президент "Автоваза" Николя Мор заявил, что ситуация с дефицитом электронных компонентов продолжает оставаться сложной для производителя.