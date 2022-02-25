На сторону ЛНР перешли еще 17 украинских военных

17 военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он добавил, что к военным относятся гуманно. Они проходят медосмотр, нуждающимся оказана медицинская помощь, предоставлено горячее питание и возможность позвонить родным. Также с них взяты подписки об отказе от участия в боевых действиях. По окончании военной операции они вернутся домой.

Филипоненко призвал всех украинских военнослужащих последовать примеру своих товарищей, которые отказались выполнять преступные приказы командования, добровольно сложили оружие и сохранили свои жизни".

Так же поступили 82 военнослужащих на острове Змеиный, хотя Владимир Зеленский заявлял, что 13 украинских пограничников героически защищали остров и погибли в неравном бою. Всего к утру 25 февраля более 150 украинских военных добровольно сложили оружие, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Интересно, что украинские пограничники на пункте пропуска Чонгар, тоже сложившие оружие, заявили о том, что начальство их бросило.