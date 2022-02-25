25 Февраля 2022
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Политика Украина ДНР и ЛНР
Коллаж, признание ДНР и ЛНР (2022) | Фото: Накануне.RU

На сторону ЛНР перешли еще 17 украинских военных

17 военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
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Он добавил, что к военным относятся гуманно. Они проходят медосмотр, нуждающимся оказана медицинская помощь, предоставлено горячее питание и возможность позвонить родным. Также с них взяты подписки об отказе от участия в боевых действиях. По окончании военной операции они вернутся домой.

Филипоненко призвал всех украинских военнослужащих последовать примеру своих товарищей, которые отказались выполнять преступные приказы командования, добровольно сложили оружие и сохранили свои жизни".

Так же поступили 82 военнослужащих на острове Змеиный, хотя Владимир Зеленский заявлял, что 13 украинских пограничников героически защищали остров и погибли в неравном бою. Всего к утру 25 февраля более 150 украинских военных добровольно сложили оружие, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Интересно, что украинские пограничники на пункте пропуска Чонгар, тоже сложившие оружие, заявили о том, что начальство их бросило.

Теги: ЛНР, украина, ВСУ



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