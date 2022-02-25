Россия не позволит неонацистам править на Украине, Украина будет денацифицирована — Лавров

Россия не позволит неонацистам править на Украине, Украина будет денацифицирована, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что власти РФ "не видят возможности признавать демократическим нынешнее правительство Украины".

Лавров также заявил, что "никто не собирается оккупировать Украину".

"Никто не собирается нападать на украинский народ. Речь идет о том, чтобы не позволить неонацистам править в этой стране. Режим Киева под двумя механизмами внешнего управления: Запад и неонацисты, которые продвигают свою культуру", - заявил Лавров.

"На Западе все воспринимается исключительно через призму своих эгоистических интересов. То есть когда вас в чем-то ущемляют, вы тут же начинаете поднимать шум. Но когда языковые, культурные, религиозные права миллионов населения Украины, вы акцентируете не права человека, а "демократический" характер того режима, который этим занимается. Поэтому читайте Путина, читайте его обращение. Никто не собирается оккупировать Украину. Цель операции объявлена открыто – демилитаризация и денацификация", - заключил министр.