Российские и украинские футбольные клубы и сборные будут проводить домашние игры на нейтральных стадионах

Российские и украинские сборные, а также футбольные клубы из этих стран будут проводить ближайшие домашние игры на нейтральных стадионах.

Данное решение было принято сегодня на внеочередном заседании Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), которое экстренно состоялось из-за начатой накануне военной операции России на Украине.

Решение о проведении матчей на нейтральных стадионах носит временный характер. "До дальнейшего уведомления", − заявили в UEFA.

Отметим, что уже в скором времени московский "Спартак" продолжит борьбу в Лиге Европы на стадии 1/8 финала. Матчи пройдут 10 и 17 марта.

Сегодня UEFA также объявил о переносе финала Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/2022 из Санкт-Петербурга в Париж.