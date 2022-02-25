В "СР" назвали "позором" позицию екатеринбургского депутата по военной операции на Украине

Депутат думы Екатеринбурга от партии "Справедливая Россия – За правду" Алексей Холодарёв на своей странице в соцсети раскритиковал проведение военной операции на Украине. Также он нелестно высказался в адрес президента РФ Владимира Путина.

Глава свердловского областного отделения партии Андрей Кузнецов в разговоре с Накануне.RU отметил, что "не хочет комментировать этот позор".

Напомним, специальная операция в Донбассе началась 24 февраля. Президент РФ заявил, что ставит целью не "оккупацию" Украины, а ее "денацификацию". Минобороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.