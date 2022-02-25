Песков и Лавров разошлись в оценках заявления Зеленского о готовности к переговорам

В Кремле обратили внимание на заявление офиса президента Украины о готовности Владимира Зеленского к переговорам о нейтральном статусе страны по отношению к НАТО. "Проанализируем его [заявление], считаем [это] скорее движением в сторону позитива", - заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин следит за ситуацией с военной операцией на Украине в режиме онлайн. Также Песков утвердительно ответил на вопрос о том, считают ли в Кремле Зеленского президентом Украины.

Кроме того, Песков прокомментировал ситуацию с жесткими задержаниями на улицах российских городов участников протестов против военной операции России на Украине. "Граждане могут иметь свою точку зрения, но не вправе устраивать незаконные акции", - заявил пресс-секретарь российского президента.

Также Песков заявил, что "Путин слышит мнения всех - как сторонников, так и противников операции по демилитаризации Украины, но понимает пропорции". Вероятно, это намек на то, что власти России считают несущественным число противников военной операции.

Примечательно, что буквально несколько минут назад министр иностранных дел России Сергей Лавров гораздо более категорично отзывался о перспективах переговоров с Зеленским. "Зеленский врет, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус Украины", - заявил Лавров.