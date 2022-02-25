FIS отменила этапы Кубка мира по лыжным гонкам в России

Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отмене этапов Кубка мира по лыжным гонкам в России после спецоперации на Украине, которую объявил президент РФ Владимир Путин. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе FIS.

Ранее ряд стран, в частности Финляндия, Норвегия, Великобритания заявили, что отказываются отправлять своих спортсменов в Тюмень.

"После тесных консультаций со своими заинтересованными сторонами FIS решила, что в интересах безопасности всех участников и поддержания целостности Чемпионата мира все оставшиеся события Чемпионата мира, запланированные на проведение в России до конца сезона 2021-22, будут отменены или перенесены в другое место", - говорится в сообщении федерации лыжного спорта.

Так, на горнолыжном курорте "Солнечная долина" в Миассе отменяются этапы Кубка мира по фристайлу в дисциплине "ски-кросс", запланированные на 25 - 27 февраля, в Ярославле не будет состязаний по фристайлу в дисциплине "акробатика", отменен финал Кубка мира по натурбану в Москве, который должен был состояться 5 марта.

Также не состоятся прыжки с трамплина в Нижнем Тагиле (18-20 марта), Чайковском (25-27 марта) и лыжные гонки в Тюмени - 18 - 20 марта.

Участников, которые уже находятся на соревнованиях, вернут домой.