Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов банков, попавших под санкции

Портал Downdetector зафиксировал сбои в работе ВТБ, Сбербанка и Райффайзенбанка.

Клиенты российских банков сообщают о проблемах с переводом денег, входом в личный кабинет в мобильном приложении и трудностях с мобильным банкингом.

Также неполадки возникли у Ростелекома.

Как сообщает "Российская газета", в Сбербанке опровергли сообщения о сбоях в работе своих сервисов. В ВТБ заявили, что сервисы работают в полном объеме за исключением валютных переводов за рубеж.

Накануне Вашингтон ввел новые ограничительные меры против почти 80% банковских активов в России из-за военной операции в Донбассе.Под ограничения попадут крупнейшие российские банки — ВТБ и "Сбербанк". Это означает блокировку всех активов и счетов кредитных организаций в долларах и фактическую изоляцию от долларовой системы.