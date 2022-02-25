На фоне обострения украинского конфликта в Тюменской области усиливают меры по защите от терроризма

В Тюменской области на фоне обострившегося украинского конфликта принимают дополнительные меры по защите от терроризма, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства региона.

Губернатор Александр Моор дал срочные поручения руководителям региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления.

"Ситуация в регионе находится под контролем, жизнь продолжается. В связи с нарастанием террористических угроз, наша главная задача - обеспечить безопасность тюменцев и бесперебойное функционирование всех объектов жизнеобеспечения. Для этого необходимо четкое и оперативное межведомственное взаимодействие", - подчеркнул Александр Моор.

Так, в регионе планируется усилить защищенность мест массового пребывания людей, топливно-энергетического и транспортного комплексов, а также других потенциальных объектов террористических посягательств.

Кроме того, губернатор поручил продолжить работу по сбору гуманитарной и финансовой помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Пункты сбора помощи работают во всех муниципалитетах региона, благотворительный расчетный счет открыт на базе регионального центра "Семья".