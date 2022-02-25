"Мы уже рядом". Олега Царева назвали будущим лидером переходного правительства Украины

Бывшего депутата Верховной рады Олега Царева назвали будущим лидером переходного правительства Украины, об этом, как сообщает "brief ®️незыгарь", говорится в публикации Financial Times.

В день начала спецоперации России в Донбассе стало известно, что экс-депутат вернулся на Украину. Он отмечал, что "никакой мир на Украине невозможен без денацификации".

Пока готовилась эта публикация, Царев оставил сообщение в своем телеграм-канале: "Мы уже рядом. Всем добра!"

Между тем, неясным продолжает оставаться местоположение президента Украины Владимира Зеленского. С утра он выступал с обращением, но днем его потерял премьер Италии - Зеленский не вышел на связь 1,5 часа назад, хотя была договоренность созвониться.

Царев родился 2 июня 1970 года в Днепропетровске, окончил Московский инженерно-физический институт в 1992 году по специальности "инженер-физик". Начал свою трудовую деятельность в 1992 году инженером по подготовке производства на специализированном малом предприятии "Автекс" в Днепропетровске. Затем в 1993 году он стал главой украинской финансово-страховой компании "Доверие". Потом он последовательно занимал руководящие должности в ООО "Днепропетровский компьютерный центр", компании "Силиконовая долина" (Кремниевая долина), на Днепропетровской бумажной фабрике. Стал народным депутатом Украины в 2002 году. В 2005 году стал главой Днепропетровского областного отделения Партии регионов, в 2006 году избрался народным депутатом Украины от "Партии регионов". Был самовыдвиженцем на президентских выборах в 2014 году. Украинскими СМИ упоминается как "один из лидеров сепаратистов на востоке Украины".