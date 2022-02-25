UEFA официально перенёс финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) официально перенёс финал Лиги чемпионов сезона 2021/2022 из Санкт-Петербурга в Париж.

Изначально Петербург должен был принять решающий матч главного футбольного клубного турнира в сезоне-2020/21, но даты изменили из-за пандемии коронавируса.

Финал состоится, как и было запланировано, в субботу, 28 мая 2022 года, но пройдёт на стадионе "Стад де Франс".

Решение о переносе было принято исполнительным комитетом UEFA сегодня на внеочередном заседании. Как сообщается на сайте организации, оно прошло "в связи с серьёзной эскалацией ситуации и нарушением безопасности в Европе". Речь идёт о военной операции России на Украине, которая началась вчера.