UEFA официально перенёс финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж

Изначально Петербург должен был принять решающий матч главного футбольного клубного турнира в сезоне-2020/21, но даты изменили из-за пандемии коронавируса.

Финал состоится, как и было запланировано, в субботу, 28 мая 2022 года, но пройдёт на стадионе "Стад де Франс".

Решение о переносе было принято исполнительным комитетом UEFA сегодня на внеочередном заседании. Как сообщается на сайте организации, оно прошло "в связи с серьёзной эскалацией ситуации и нарушением безопасности в Европе". Речь идёт о военной операции России на Украине, которая началась вчера.

The 2021/22 UEFA Men’s Champions League final will move from Saint Petersburg to Stade de France in Saint-Denis.



The game will be played as initially scheduled on Saturday 28 May at 21:00 CET.



Full statement: ⬇️