25 Февраля 2022
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Челябинске будут судить депутата ЗСО от КПРФ по обвинению в даче взяток

Прокурор Челябинской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Законодательного собрания области от КПРФ Армана Аракеляна, обвиняемого в даче взятки, а также четырех должностных лиц федеральных учреждений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

По версии следствия, в 2019 г. обвиняемый в сговоре с двумя должностными лицами ФКУ Упрдор "Южный Урал" передал взятку в виде ноутбуков должностным лицам филиала ФКУ "Росдортехнология" в Екатеринбурге. За это, как считает следствие, они должны были исключить из отчетов сведения по нарушениям, которые были выявлены при выполнении дорожных работ на федеральной трассе.

В свою очередь должностные лица ФКУ Упрдор "Южный Урал" получили от обвиняемого взятку 500 тыс. рублей за принятие ранее невыполненных работ по государственным контрактам.

На имущество обвиняемых стоимостью свыше 47,6 млн рублей наложен арест. Уголовное дело будет направлено в суд.

Напомним, Арман Аракелян был задержан 4 марта 2021 года. В компании "Дорстройгрупп", которая принадлежит депутату, прошли обыски. По решению суда он был заключен под стражу. 29 марта Челябинский областной суд изменил меру пресечения на домашний арест, а в декабре прошлого года Центральный районный суд – на запрет определенных действий.

Теги: Арман Аракелян, депутат ЗСО, задержание, взятка,



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