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Политика Приволжский ФО
Николай Бондаренко (2021) | Фото: Ютуб-канал &quot;Дневник Депутата&quot;

Саратовская облдума собирается 28 февраля лишить мандата коммуниста Бондаренко

Мандатная комиссия Саратовской облдумы рекомендовала региональному парламенту отозвать у депутата-коммуниста Николая Бондаренко мандат.
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Сам Бондаренко с решением комиссии не согласен, он пытался задавать вопросы председателю комиссии, но тот покинул парламентский центр. Слушать доводы Бондаренко комиссия не согласилась.

"По словам "единороссов", это решение нельзя назвать политическим. Комиссия не ведет борьбу с оппозиционными депутатами. Но рекомендовала досрочно прекратить полномочия депутата-коммуниста Бондаренко", - заявили в саратовском областном отделении КПРФ.

Между тем, совет думы во главе со спикером Александром Романовым ("Единая Россия") уже принял решение о включении вопроса с мандатом Бондаренко в повестку понедельничного заседания облдумы. Так что коммуниста, скорее всего, лишат мандата 28 февраля.

"Данное решение принято на основании поступившего в комитет решения комиссии Саратовской областной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Саратовской областной Думы", - заявил Романов.

"Это первый случай в Российской Федерации, и, я думаю, после этого прецедента пойдет по России волна [таких лишений оппозиционных депутатов]", - заявил Бондаренко в своем блоге. Он напомнил, что мандатная комиссия считает YouTube-блог коммуниста незадекларированным источником его дохода, поскольку пользователи отправляют Бондаренко донаты (пожертвования).

Теги: николай бондаренко, мандат, саратовская облдума



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