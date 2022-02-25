Украинские ПВО сбили свой истребитель над Киевом, - источник в Минобороны

В Минобороны РФ заявили, что российские военные не наносили ракетных ударов по Киеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве.

По его словам, взрыв в небе над Киевом в ночь на 25 февраля был связан с ошибочным ударом украинской ПВО по собственному истребителю.

Напомним, минувшей ночью сообщалось о серии взрывов в Киеве - в Печерском, Голосеевском районах и на Поздняках, в районе Троещины.

Около пяти утра по улице Кошиця 7А вследствие попадания неизвестного объекта в многоэтажный жилой дом произошел пожар, трое человек пострадали.