25 Февраля 2022
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Политика В России За рубежом
Валентина Матвиенко, &quot;Инвестиции в регионы - инвестиции в будущее&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

Подготовлен пакет ответных санкций для Запада, мы знаем их чувствительные места, - Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские власти подготовили уже "целый пакет" контрсанкций для западных стран.

"Ответные санкции России не обязательно будут зеркальными, мы знаем чувствительные места западных стран", - цитирует спикера СовФеда РИА Новости.

Матвиенко не уточнила, когда список будет озвучен.

Страны ЕС, США, Канада, Япония и еще несколько стран ввели в отношении России санкции после начала операции ВС РФ на Украине. 

Теги: санкции, валентина матвиенко, запад, ответ



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