25 Февраля 2022
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Общество Крым Украина
Сергей Аксенов осматривает Северо-Крымский канал. (2022) | Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Глава Крыма на Херсонщине оценил состояние "засохшего" Северо-Крымского канала

Глава Крыма Сергей Аксенов сегодня с техническими специалистами осмотрел инфраструктуру Северо-Крымского канала на границе Крыма и Херсноской области Украины. Они пытались оценить состояние гидротехнических сооружений и возможность запуска воды из Днепра в канал после семи лет его существования в "сухом" состоянии.

"Осмотрел состояние русла Северо-Крымского канала на протяжении от границы Крыма до водозаборных сооружений в районе Каланчака, бетонную дамбу, сооруженную в 2014 году для перекрытия воды в Крым, - пишет Аксенов в своем Telegram-канале. - Есть проблемы, решение которых займет определенное время. Часть русла канала на территории Украины заросла лесом. Работы по расчистке займут около двух недель. Что касается преграды, сооруженной националистами, то ее ликвидирует Министерство обороны. Кроме того, военные оценят состояние гидротехнических сооружений от Каланчака и далее вглубь территории Украины".

Глава Крыма добавил, что также для запуска канала нужны технические решения для восстановления взорванных заслонок, без которых нельзя подавать воду в Крым без ущерба для жителей Херсонской области Украины.

Северо-Крымский канал(2022)|Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Сергей Аксенов осматривает Северо-Крымский канал.(2022)|Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

"Проблем с бытовым водоснабжением у нас нет, крымчане долго терпели последствия водной блокады, так что две недели нам погоду не сделают. К понедельнику будет сформирована дорожная карта, будет доложено нашему президенту, - продолжает Аксенов. - Главное - есть понимание, что Крым будет с водой и это не создаст никаких проблем жителям Херсонской области".

Сергей Аксенов осматривает Северо-Крымский канал.(2022)|Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Напомним, Северо-Крымский канал с советских времен был основным источником пресной воды для Крыма, не имеющего обширных источников воды на своей территории. Из-за этого три минувших года обернулись для полуострова катастрофической засухой: в неблагоприятных погодных условиях Крым испытывал огромный дефицит воды. Крымские власти называли это геноцидом со стороны Украины.

Теги: сергей аксенов, северо-крымский канал, херсонская область



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