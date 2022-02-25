Дудя требуют проверить после его поста о событиях на Украине

"Лига безопасного интернета" в лице директора Екатерины Мизулиной просит Генпрокуратуру и Минюст рассмотреть вопрос о включении журналиста и блогера Юрий Дудя в реестр иностранных агентов после его публикации о событиях на Украине.

По словам Мизулиной, публикация блогера, где он "высказал отвращение к нашей стране", получила миллионы просмотров, миллионы репостов и очень широкое обсуждение, передает "Интерфакс".

Также Мизулина заявила, что ранее ряд СМИ (какие именно, она ну уточнила) сообщил о наличии у Дудя иностранного финансирования.

Накануне журналист опубликовал в инстаграме пост, в котором, в частности, выступил против действий вооруженных сил РФ на территории Украины.

Напомним, многие российские звезды высказались в соцсетях против военных действий. Среди них юморист, ведущий Первого канала Максим Галкин, его коллега Иван Ургант, актриса и телеведущая Екатерина Варнава, певцы Сергей Лазарев и Валерий Меладзе.