25 Февраля 2022
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Общество
Юрий Дудь (2019) | Фото: youtube.com/вДудь

Дудя требуют проверить после его поста о событиях на Украине

"Лига безопасного интернета" в лице директора Екатерины Мизулиной просит Генпрокуратуру и Минюст рассмотреть вопрос о включении журналиста и блогера Юрий Дудя в реестр иностранных агентов после его публикации о событиях на Украине.

По словам Мизулиной, публикация блогера, где он "высказал отвращение к нашей стране", получила миллионы просмотров, миллионы репостов и очень широкое обсуждение, передает "Интерфакс".

Также Мизулина заявила, что ранее ряд СМИ (какие именно, она ну уточнила) сообщил о наличии у Дудя иностранного финансирования.

Накануне журналист опубликовал в инстаграме пост, в котором, в частности, выступил против действий вооруженных сил РФ на территории Украины.

Напомним, многие российские звезды высказались в соцсетях против военных действий. Среди них юморист, ведущий Первого канала Максим Галкин, его коллега Иван Ургант, актриса и телеведущая Екатерина Варнава, певцы Сергей Лазарев и Валерий Меладзе.

Теги: юрий дудь, украина, мизулина



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