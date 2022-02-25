25 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
Ленин, памятник Ленину, администрация Екатеринбурга, мэрия Екатеринбурга (2021) | Фото: Накануне.RU

В думе Екатеринбурга раскритиковали "роспись" памятника Ленину антивоенной надписью

В центре Екатеринбурга на памятнике Владимиру Ленину появилась нецензурная надпись, оценивающая начало военной операции на Украине, передаёт корреспондент Накануне.RU. Надпись с текстом "*** войне" появилась на фоне антивоенных митингов.

Депутат думы уральской столицы Андрей Пирожков в разговоре с Накануне.RU отметил, что к надписи он относится отрицательно, уточнив, что автора нужно вызвать на профилактическую беседу и выписать штраф за мелкое хулиганство, но не судить за вандализм. При этом он высказался в поддержку военной операции в Украине.

"Я понимаю людей, которые не хотят войны и боятся за здоровье мирных жителей. Но я насмотрелся и наслышан от близких, что делают нацбатальоны, и могу сказать, что поддерживаю решение о военной операции. Я не считаю, что враг – украинец, полагаю, что мой враг, враг Украины и России – националистические формирования, которые там находятся. Пересмотрите видео казней людей членами батальона "Азов" или на трагедию в Доме профсоюзов Одессы, и последующие шутки, когда про погибших говорили, что они – "майские шашлыки". У меня сестра работает фельдшером в Донецке. Вчера, 24 февраля, я с ней спиывался, и она сказала, что "за последние восемь лет так спокойно в Донецке ещё не было"", - сказал Андрей Пирожков.

В УМВД по Екатеринбургу Накануне.RU сообщили, что не комментируют ситуацию с появлением надписи на памятнике Ленину.

Теги: Площадь 1905 года, памятник



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