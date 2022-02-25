Росавиация запретила британским авиакомпаниям пролет над Россией

Росавиация в качестве ответной меры на санкции Великобритании в отношении "Аэрофлота" запретила британским авиакомпаниям полеты в Россию и транзитный пролет над территорией России.

"Введено ограничение на использование воздушного пространства Российской Федерации для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации", - говорится в сообщении Росавиации.