Суд смягчил Габышеву тип стационара для лечения

Суд в Новосибирске смягчил "шаману" Александру Габышеву тип стационара, где он будет проходить принудительное лечение.

Как сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева, Габышева отправят в другой регион в специализированный стационар без интенсивного наблюдения, уже без конвоя ФСИН и этапирования через СИЗО.

Защита считает, что Габышев по состоянию здоровья не нуждается в принудительном лечении.

В ноябре Тимофеева назвала фейком сообщения о побеге якутского шамана из психбольницы в Новосибирске.

В сентябре Верховный суд Якутии отклонил жалобу на решение городского суда Якутска о направлении на принудительное лечение шамана.

До июля этого года, когда было вынесено решение якутского суда, Габышев находился в психиатрическом стационаре. В марте этого года экспертиза вновь признала невменяемым якутского шамана. До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По данным следствия, Габышев во время принудительной госпитализации 27 января ранил полицейского самодельным клинком.