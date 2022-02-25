Глава Челябинска отчитала подрядчика, сорвавшего сроки строительства детсада

В Челябинске подрядчик сорвал сроки строительства детского сада на улице Горького. Объект должны были ввести в эксплуатацию еще в августе прошлого года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, глава Челябинска Наталья Котова сегодня проинспектировала строительство детских садов в городе. В ходе визита на объект на улице Горького у нее состоялся жесткий разговор с подрядчиком.

"Наталья Котова сообщила компании-подрядчику ООО "Паритет", что не хотела бы впредь видеть эту организацию на торгах по строительству социальных объектов Челябинска", - отметили в администрации города.