25 Февраля 2022
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Общество Челябинская область
(2019) | Фото: Накануне.RU

Глава Челябинска отчитала подрядчика, сорвавшего сроки строительства детсада

В Челябинске подрядчик сорвал сроки строительства детского сада на улице Горького. Объект должны были ввести в эксплуатацию еще в августе прошлого года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, глава Челябинска Наталья Котова сегодня проинспектировала строительство детских садов в городе. В ходе визита на объект на улице Горького у нее состоялся жесткий разговор с подрядчиком.

"Наталья Котова сообщила компании-подрядчику ООО "Паритет", что не хотела бы впредь видеть эту организацию на торгах по строительству социальных объектов Челябинска", - отметили в администрации города.

Теги: Наталья Котова, детский сад, подрядчик,



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