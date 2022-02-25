Константинов предложил Украине провести референдум

Глава крымского парламента Владимир Константинов на открытии шестой сессии предложил Украине сформировать новую власть и провести референдум о государственном устройстве с определением реальных границ страны.

Он считает, что еще задолго до 2014 года на Украине уже имелись все предпосылки для превращения в нынешний кошмар. Поэтому вначале должно произойти объединение всех здоровых сил и формирование новой власти, а затем проведение референдума. Нужно юридически закрепить отказ от националистической идеологии, соблюдение всех прав национальных общин. Крым готов оказать помощь в становлении новой Украины.

Также должен состояться публичный процесс над всеми военными преступниками, заявил председатель Госсовета Крыма.

В офисе президента Украины уже заявили о готовности к нейтральному статусу страны, но хотят для себя гарантий безопасности. Несколько дней назад гарантии безопасности России в расчет не принимались, а Украина видела себя исключительно в НАТО.