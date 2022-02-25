25 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери &quot;Спортительницы хлебов&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Экс-схиигумен Сергий предложил разместить беженцев и ЛДНР в Среднеуральском монастыре

Экс-схиигумен Сергий (Николай Романов) предложил размещать беженцев из ДНР и ЛНР в Среднеуральском женском монастыре, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Когда приходит беда, то осознаёшь, что боль чужой не бывает. Мы, монахи, давали обет нестяжательности, целомудрия и все свои внутренние силы полагать на помощь и спасение не только себя, но и ближних. Бог говорит: "Возлюби ближнего, как самого себя, не считаясь ни со временем, ни со здоровьем". Соучастие, сострадание, сопереживание, любовь к своим по вере и по духу, и к сёстрам, и братьям, и просто к людям любой национальности обязывает нас протянуть руку всем, кто оказался в беде", - цитирует Романова Telegram-канала "Защита отца Сергия".

По его словам, восемь лет назад монастырь "Спорительница хлебов" принял несколько семей с детьми: дали кров, пищу, воспитание и образование.

"Так и сейчас пустующие монастыри могли бы принять до 700 женщин и детей, и взять их на полное обеспечение, не взваливая эти труды на государственные плечи. Считаю, что святая обязанность каждого православного христианина – протянуть руку помощи страждущим, гонимым духом войны. Будем краткими. Если нет милости, то и Бог не помилует", - отметил Романов.

Авторы канала напоминают, что "после изгнания насельников в апреле 2021 г. Среднеуральский женский монастырь и прилегающий мужской скит пустуют".

"Сегодня в жилых корпусах монастыря могли бы комфортно разместиться около 700 человек. В обители есть вся необходимая инфраструктура: вода, газ, отопление, две большие трапезные и хорошо оснащенные кухни с цехами для заготовок, пекарня, банно-прачечный корпус, скотный двор. Также есть возможность разместить маломобильных и пожилых людей, нуждающихся в особом уходе. После выселения монахов в монастыре оставалось 250 т продуктов, которые могут быть использованы для питания", - говорят сторонники экс-схиигумена.

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