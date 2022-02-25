Грузия не будет вводить в отношении России экономические санкции

Грузия не поддержит введение экономических санкций в отношении России, начавшей накануне военную операцию на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Он отметил, что власти Грузии внимательно следят за действиями иностранных партнеров, но и учитывают свои национальные интересы.

"Я хочу четко и однозначно заявить, что Грузия с учетом наших национальных интересов не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях", - цитирует Гарибашвили ТАСС.

Напомним, санкции в отношении России ввели страны ЕС, Япония, США, Канада и несколько других стран.