25 Февраля 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
SSj-100 Сухой суперджет-100 авиакомпания Азимут (2019) | Фото: azimuth.aero

Пермская детская спортивная команда на восемь часов "застряла" в аэропорту Саратова без еды и воды

Детская спортивная команда из Перми на восемь часов застряла в аэропорту Саратова из-за закрытия воздушного пространства над Ростовом. Представитель авиакомпании на контакт с детьми не вышел. За все время ожидания маленьким спортсменам даже не предложили воды.

Информацию об этом на своей странице в Instagram опубликовала уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел 24 февраля. Команда летела в Ростов, но самолет был вынужден совершить внеплановую посадку. По словам детей, представитель авиакомпании "Азимут" не вышла с ними на связь.

На звонки детям отвечали: "ждите". Самому младшему члену детской команды - всего четыре года. В результате восемь часов дети оставались без еды и воды. В ситуацию вмешалась детский омбудсмен Саратовской области. Детей накормили, и отправили в Пермь на поезде.

"Уважаемые сотрудника авиакомпании Азимут! В настоящее время, Вы проявили безобразное отношение к людям, к детям, бросив их на произвол судьбы в чужом городе и аэропорту! Дети просили выйти к ним представителя. Им говорили подождать 10 минут, 15, 30, потом им сказали, "ну и что, что дети". Они восемь часов сидели. Восемь! И мне кто-то скажет, что авиакомпания молодец? Даже если нет инструкций, воды детям принести выше достоинства? Прокуратура нас поддержала", - прокомментировала Загородняя.

Напомним, воздушное пространство юга России закрыли из-за спецоперации на Украине, которую объявил президент РФ Владимир Путин.

Теги: пермская детская спортивная команда, аэропорт саратова, азимут



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