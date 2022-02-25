Банки начали ограничивать выдачу кредитов и подняли ставки на ипотеку, - "Ъ"

Российские банки пересмотрели риск-политику в отношении своих клиентов из-за обострения экономической ситуации, пишет "Коммерсантъ". По данным издания, теперь получить кредит будет сложнее. Некоторые организации вообще перестали предоставлять такую услугу.

Так, в Совкомбанке стоимость отдельных ипотечных кредитов превысила 14–15% годовых. Московский кредитный банк (МКБ) приостановил выдачу ипотеки даже по одобренным кредитам до изменения ценовых параметров продуктов.

Решение повысить ипотечные ставки принято многими крупнейшими банками, диапазон в среднем по базовым ставкам в 13–14,5%.

По данным "Ъ", выдачу потребительских кредитов приостановили в "Уралсибе", МКБ, "Зените" и Локо-банке. Банк "Зенит" приостановил выдачу автокредитов.

При этом сами банки все отрицают. Однако, как пояснили источники издания, кредитные организации делают "заградительные ставки", чтобы клиенты не совершали спонтанных покупок из-за паники в ожидании роста цен.

Ранее сообщалось, что Центробанк России и правительство будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавшим под санкции западных государств. Речь идет о ВТБ, Совкомбанке, Новикомбанке и "ФК Открытие". На данные финансовые организации наложены блокирующие санкции США, они попадают в черный список SDN.

Против Сбербанка американские власти ввели санкции в отношении корреспондентских счетов. Также под западные санкции попали Промсвязьбанк и банк "Россия".