Свердловская область вышла на четвёртое место в стране по количеству новых больных коронавирусом

Свердловская область по количеству новых больных коронавирусом вышла на четвёртое место в стране, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным оперштаба, за сутки инфекция подтвердилась у 4 тыс. 544 больных. Больше – только в Санкт-Петербурге (7 тыс. 572), Новосибирской области (4 тыс. 796) и Красноярском крае (4 тыс. 759).

В Екатеринбурге, сообщает региональный штаб, коронавирус подхватили 1 тыс. 663 больных. Умерли восемь пациентов (всего – 10 тыс. 235).