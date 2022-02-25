25 Февраля 2022
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Политика В России
Украина, Армата, коллаж (2017) | Фото: Михаил Он

Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе

Украина готова вести с Россией переговоры о нейтральном статусе, но для этого она хочет получить гарантии безопасности. Об этом говорится в заявлении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, передает РБК.

"Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров. В том числе и сейчас — когда Россия пошла на полномасштабное вторжение. Эту войну нужно прекращать. Эти боевые действия нужно прекращать", — заявил Подоляк.

Советник Зеленского отмечает, что власти Украины не видят готовности европейских стран принять Киев в НАТО и воевать вместе". Это значит, что "они боятся", сказал он. Однако Украина "не боится", как "не боится" говорить с Россией" о нейтральном статусе и о гарантиях, отметил он.

"Мы слышали сегодня из Москвы, что они хотят говорить. Если они хотят говорить о нейтральном статусе, у нас нет страха перед таким обсуждением. Вопрос только в том, кто и как сможет прогарантировать безопасность Украины и выполнение договоренностей гарантами", — заявил Подоляк.

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