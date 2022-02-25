25 Февраля 2022
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Происшествия Челябинская область
арбитражный суд Челябинской области (2014) | Фото: Накануне.RU

Суд в марте рассмотрит заявление АИР Челябинской области о банкротстве

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление Агентства инвестиционного развития региона о признании банкротом. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Судебное заседание назначено на 30 марта.

Напомним, Агентство просит признать себя банкротом. Сумма исковых требований составляет 389 млн рублей.

В июле 2021 года Арбитражный суд Челябинской области отказал Агентству в удовлетворении требований о признании недействительным решения ИФНС по Центральному району от 30 сентября 2020 года. Этим решение налоговый орган доначислил организации налог на прибыль организаций за 2016 и 2017 годы в размере 267,3 млн рублей. В декабре 2021 года решение было оставлено без изменения Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом.

Напомним, Агентство инвестиционного развития было создано в 2011 году правительством Челябинской области с целью привлечения инвестиций в экономику региона. В феврале 2019 года было принято решение объединить все институты по поддержке бизнеса в одну структуру – "Фонд развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса". В эту структуру вошли Агентство инвестиционного развития и Фонд развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области.

В мае 2020 года в Агентстве инвестиционного развития Челябинской области прошли следственные действия. В региональном минэкономразвития тогда сообщили, что это связано с ведением АИР хозяйственной деятельности в 2014–2017 гг.

Теги: минэкономразвития, АИР, банкротство,



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