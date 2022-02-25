25 Февраля 2022
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Общество Украина
Чернобыльская АЭС (2022) | Фото: Reuters / Gleb Garanich

Российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС

ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской атомной электростанции, сообщили в Минобороны РФ.

Контроль над ЧАЭС был установлен в четверг, 24 февраля. Радиоактивный фон в район АЭС в норме, уточнили в министерстве. Персонал станции продолжает обслуживать ее объекты в штатном режиме.

Безопасность энергоблоков осуществляется вместе с военнослужащими украинского батальона охраны АЭС.

Также в Минобороны России сообщили, что 82 украинских военнослужащих добровольно сдались в плен ВС РФ в районе острова Змеиный. Сейчас с пленных берут подписки об отказе от участия в боевых действиях. В ближайшее время их вернут семьям.

Накануне сообщалось о том, что российские Вооруженные Силы пытаются взять остров под контроль, а украинские военные оказывают сопротивление. Погранслужба обвинила Россию в разрушении всей военной инфраструктуры. К вечеру связь с островом прервалась. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что погибли все 13 украинских пограничников, которым он пообещал присвоить посмертно звание героя Украины.

При этом журналист Юрий Ткачев пишет, что на острове было намного больше военных, чем 13. И будто бы на последних звонках родным пограничники говорили, что их берут в плен.

Теги: чернобыльская аэс, вдв россии, военные



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