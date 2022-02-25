Канада ввела санкции против Уральского банка реконструкции и развития

Канада ввела антироссийские санкции, под которые попал Уральский банк реконструкции и развития, передаёт корреспондент Накануне.RU. В пресс-службе финансового учреждения Накануне.RU сообщили, что "данные санкции не окажут влияния на деятельность банка".

"Банк работает в обычном режиме. Никаких взаимоотношений банк с Канадой не имеет. Введенные санкции распространяются только на операции, касающиеся жителей Канады, при этом среди клиентов УБРиР их нет. Все платежи, переводы и валютные операции доступны как в отделениях банка, так и круглосуточно онлайн: в интернет-банке и мобильном приложении. Все операции по картам проходят как обычно, клиенты могут совершать покупки, переводы и пополнять счет карты, снимать и вносить наличные. Все валютные операции доступны в офисах банка, в мобильном приложении и интернет-банке", - уточнили в банке.

В сообщении правительства Канады о введении санкций говорится, что положение об особых экономических мерах (Россия) и положение об особых экономических мерах (Украина) налагают запреты на сделки с включенными в перечень лицами. "В большинстве случаев эти меры запрещают лицам в Канаде и канадцам за пределами Канады заниматься какой-либо деятельностью, связанной с любой собственностью этих включенных в перечень лиц, или предоставлять им финансовые или сопутствующие услуги. Новые поправки налагают ограничения на 31 человека, которые являются ключевыми членами ближайшего окружения президента Владимира Путина, близкими контактами и членами семей некоторых лиц, уже попавших под санкции Канады, а также на 27 ключевых финансовых учреждений. Кроме того, меры вводят ограничения в отношении 4 украинцев, которые являются пророссийскими агентами дезинформации", - говорится в сообщении.

Эти поправки также вводят запрет на сделки в неподконтрольных правительству районах Донецка и Луганска, что фактически запрещает канадцам участвовать в конкретных сделках и деятельности в этих регионах.

"Новшества коснутся 351 депутата Государственной Думы РФ, проголосовавших за решение о признании независимости так называемых ДНР и ЛНР, а также новые запреты в сфере суверенного долга, в частности, запрещающие прямые или косвенные сделки с тремя центральными российскими структурами и ввести санкции в отношении двух крупных финансовых структур. В настоящее время любому лицу в Канаде и любому канадцу за пределами Канады запрещено прямо или косвенно осуществлять операции, предоставлять финансирование или иным образом совершать операции с новым российским долгом", - уточнили в правительстве.